BATTIPAGLIA, APPARTAMENTO PRENDE FUOCO DENTRO IL CANE MUORE

Un vasto rogo si è sviluppato prima delle 14 di oggi in un appartamento al terzo piano di uno stabile in via Tusciano a Battipaglia. Sul posto sono giunte le squadre dei Vigili Del Fuoco di Eboli intervenuti con autopompa e autoscala. Gli appartamenti adiacenti a quello in cui si sono sviluppate le fiamme sono stati temporaneamente evacuati. Nel rogo ha purtroppo perso la vita il cane del proprietario che si trovava all’interno dell’abitazione. Ancora incerte le cause dell’incendio.

