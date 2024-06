BATTIPAGLIA, APPELLO DELLA SORELLA DIANGELICA SCOMPARSA DA UNA SETTIMANA

Novità su Angelica Nese la 26enne di Battipaglia scomparsa da una settimana. A dare notizie la sorella Consy Nese attraverso facebook che si dice risollevata ma ancora preoccupata per Angelica. Ecco le sue parole: “Angelica è viva per fortuna ci hanno mandato questo video… è a Salerno con un uomo che non conosciamo. Abbiamo avvertito le forze dell’ordine

È stata vista a Salerno al chiuosco del lungomare di fronte al Bar Nettuno. Chi l’ha vista ha detto che non la vede né bene e né male…ora la dobbiamo convincere a tornare a casa…

Angelica se leggi queste righe volevo dirti che noi vogliamo solo il tuo bene! Vogliamo aiutarti per favore stai facendo preoccupare tutti! Siamo in pensiero almeno chiamaci..”

