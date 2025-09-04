BATTIPAGLIA, AREA INDUSTRIALE INCENDIATALA SINDACA ORDINA LA MESSA IN SICUREZZA

La Sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese, ha emesso un’Ordinanza Contingibile e Urgente per l’area industriale di Filigalardi, interessata da un incendio di rifiuti e attualmente sottoposta a sequestro. L’area, di proprietà della New Regeneral Plast Srl, era già sotto sequestro probatorio dal 2019, a seguito di un incendio dei rifiuti stoccati dalla precedente conduttrice, Sele SPA Srl.

Il 24 agosto 2025 un violento incendio di sterpaglie al confine del sito ha interessato le aziende vicine, tra cui un caseificio, una ditta di imballaggi in legno e una di prodotti chimici. A seguito di un sopralluogo dei funzionari dell’Ufficio Ambiente e della Polizia Locale, è stato rilevato che i sigilli dell’area erano stati violati e che alcuni materiali stoccati sotto il manto superficiale erano soggetti a autocombustione, con fumi ancora visibili.

L’ordinanza dispone al custode affidatario dell’area di intervenire immediatamente per garantire la sicurezza del sito e tutelare la pubblica e privata incolumità. Il provvedimento è stato trasmesso a Vigili del Fuoco, Procura della Repubblica, Tribunale, Forze dell’Ordine, Prefettura, ASL e ARPAC, che monitora costantemente la zona con valori nella norma.

