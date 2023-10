BATTIPAGLIA, ARRESTATE DUE DONNE AVEVANO TRUFFATO UNA VECCHETTA

Nunzia Nocerino 25 anni e la 23enne Giuseppina Valda, provenienti dal Napoletano, accusate di truffa aggravata.ai danni di un’anziana di 83 anni. Una delle due si è spacciata per impiegagta delle poste, dopo aver trafugato oggetti di valore nella casa dell’ anziana qualcuno ha fatto scattare l’allarme gli agenti della Squadra Mobile di Salerno, che hanno ricevuto la segnalazione, sono intervenuti prontamente per fermare all’uscita del palazzo le due donne, ancora con la refurtiva, ovvero circa 40 oggetti in oro e argento, tra cui monili, orologi da polso e da taschino, bracciali, anelli, fedi nuziali, catenine, orecchini e spille.

Tutto restituito all’83enne battipagliese che era finita nel tentativo di truffa, con le due che si erano presentate a casa chiedendo soldi non ricevuti per l’acquisto di un fantomatico computer da parte del nipote della donna.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

