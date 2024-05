BATTIPAGLIA, ARRESTATO DOPO AVER RUBATO CIBO AL SUPERERCATO

Un ladro è stato arrestato a Battipaglia dopo aver rubato cibo in un supermercato: un colpo da qualche centinaia di euro che ha fatto scattare l’arresto dell’uomo, fermato da una volante del commissariato di pubblica sicurezza di Battipaglia.

Battipaglia, ruba cibo al supermercato: ladro arrestato

Gli agenti lo hanno sorpreso mentre trafugava la refurtiva, impossessandosi anche del denaro contenuto in un registratore di cassa del market. I poliziotti hanno condotto il malviventi in commissariato per i controlli di routine e sono in corso le indagini per stabilire se abbia agito da solo o aiutato da complici.

