BATTIPAGLIA, ARRESTATO PER SPACCIO DI DROGA

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia hanno tratto in arresto un uomo, G.C., per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia giudiziaria, nel corso di una perquisizione domiciliare, il soggetto sarebbe stato trovato in possesso di 6,60 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi pronte per la vendita al dettaglio.

L’operazione rientra nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio di droga messe in atto sul territorio dalle forze dell’ordine, con particolare attenzione alle zone residenziali e alle aree urbane a rischio.

L’arrestato è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria competente, in attesa della convalida e delle determinazioni sulle misure cautelari.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...