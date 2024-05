BATTIPAGLIA, ARRESTATO UNO SPACCIATORE

Battipaglia è stato arrestato uno spacciatore sorpreso in possesso di due panetti di hashish del pesi di oltre 200 grammi. A intercettare il pusher sono stati gli agenti del commissariato di polizia di Battipaglia.

Battipaglia, arrestato spacciatore: aveva due panetti di hashish

Lo spacciatore è stato sorpreso nei pressi della chiesa Santa Maria della Speranza, in pieno centro. L’arresto è scattato nella serata di venerdì 3 maggio da parte degli agenti diretti dal vicequestore Giuseppe Fedele, impegnati nei controlli in zona movida. Non si esclude che il malvivente doveva incontrare altri pusher e clienti per smerciare la droga che aveva nascosto in auto.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...