BATTIPAGLIA, ARRESTI PER DROGA IN 3 FINISCONO IN MANETTE

Il 6 giugno, a Battipaglia, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Battipaglia hanno proceduto all’arresto di Marco Nunziatino ALITE, Nicoletta FRITTELLI e Zakaria DHAIN per “detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti” in quanto, secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, sarebbero stati trovati in possesso di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed hashish per un peso complessivo di circa 18 grammi nonché, a seguito di ulteriore perquisizione domiciliare, di 116 grammi di hashish, 2 piantine di marijuana, 23 semi di canapa e materiale per il confezionamento e pesatura.

