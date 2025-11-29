BATTIPAGLIA, ATTI OSCENI DAVANTI ALLE STUDENTESSE UOMO INCASTRATO DALLE TELECAMERE

L’autore degli atti osceni avvenuti nei pressi dell’Istituto Alberghiero di Battipaglia è stato individuato. Il giovane, avvicinandosi all’uscita dell’edificio scolastico, avrebbe compiuto gesti molesti abbassandosi i pantaloni. Grazie alla segnalazione, arrivata tempestivamente alla Polizia Municipale, gli agenti – come riporta, anche in prima pagina, il quotidiano “La Città” oggi in edicola – hanno lavorato in sinergia con il Commissariato di Battipaglia, analizzando le immagini della videosorveglianza cittadina. E dalle telecamere è stato ripreso un giovane che si muoveva a bordo di un monopattino elettrico e che corrispondeva alle descrizioni fornite dalle studentesse. L’uomo, un lavoratore impiegato presso un supermercato di Battipaglia, è stato rintracciato e fermato dagli agenti per essere identificato. Al momento non è stata ancora disposta alcuna misura cautelare, che verrà invece valutata nelle prossime ore dall’autorità giudiziaria.

