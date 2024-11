BATTIPAGLIA, BOMBOLE NELLA MACELLERIA SCATTANO I SEQUESTRI

Operazione della Polizia Municipale nel centro cittadino di Battipaglia. Gli agenti, coordinati dal vicecomandante Domenico Di Vita, hanno effettuato un controllo all’ interno di un’attività di macelleria e ristorazione, dove sono state trovate e sequestrate 13 bombole di GPL piene e depositate in un locale bagno.

Accertata la violazione della normativa UE in tema di sicurezza visto che l’attività si trova in un fabbricato per civili abitazioni. Nel corso della verifica sono state rilevate anche violazioni amministrative. Trovati cibi senza prezzo alcuni dei quali scaduti, ma anche prodotti ittici privi di tracciabilità e bibite prive di etichetta e prezzo. Il titolare dell’attività non è stato in grado di esibire la regolare SCIA e il contratto per lo smaltimento degli oli esausti.

