BATTIPAGLIA, COLPO DA 50.000 NEL SUPERMERCATO

Colpo

da 50mila euro a Battipaglia. I ladri – come riporta, anche in prima pagina, il quotidiano “La Città” oggi in edicola – hanno ha fatto irruzione all’interno di un supermercato in via Poseidonia con il volto coperto da passamontagna e con in mano arnesi da scasso.

In pochi minuti hanno portato via la cassaforte, sradicandola dal muro: all’interno, pare, che fossero depositati circa 50 mila euro.

I malviventi sono poi riusciti a fuggire a bordo di due automobili. Sul posto sono giunti gli agenti del locale Commissariato di Polizia che, dopo i rilievi di rito, hanno acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza per provare a ricostruire l’identità degli autori del furto.

