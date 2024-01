BATTIPAGLIA, COMMERCIALISTI COINVOLTI IN UN GIRO DI RICICLAGGIO

Sgominata una organizzazione che riciclava il denaro frutto di attività illecite grazie a professionisti compiacenti.All’alba di oggi, giovedì 11 gennaio, è stata effettuata un’operazione congiunta di Finanza e Carabinieri che hanno notificato 25 misure cautelari e un sequestro da circa 8,4 milioni di euro emessi dal gip di Napoli su richiesta della DDA.

Nel Salernitano gli indagati risiedono a Battipaglia. Dalle indagini è emerso che il gruppo criminale tra cui figurano anche soggetti legati alla criminalità organizzata, aveva investito il denaro sporco derivante dalle frodi fiscali e dalla contraffazione nell’abbigliamento di tendenza, nella ristorazione, nella vendita di orologi contraffatti e anche in altri settori economici. Tra i vari investimenti emersi anche la metà del capitale di una clinica per la cura dell’autismo, acquisita investendo 3 milioni di euro. I reati contestati sono associazione per delinquere, ricettazione, detenzione e porto illegale di arma da fuoco in luogo pubblico, nonché di tentata estorsione e tentato omicidio aggravati dal metodo mafioso.Sono stati notificati tre arresti in carcere, nove agli arresti domiciliari e tredici all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Dagli accertamenti è anche emerso che alcuni dei destinatari dei provvedimenti trasportavano armi clandestine con matricole abrase.

