BATTIPAGLIA, DONNA VITTIMA DI UN RAGGIRO DEL FINTO INCIDENTE

L’episodio avvenuto in via Matteotti a Battipaglia rappresenta un esempio emblematico della crescente diffusione di truffe come quella del “finto incidente stradale”, un raggiro che sfrutta la buona fede delle persone per estorcere denaro. Ecco un’analisi e alcuni consigli per evitare di cadere vittima di simili situazioni:

La dinamica della truffa

La messinscena: Un giovane si finge vittima di un investimento, simulando dolori e zoppicando per rendere credibile l’accaduto.

Si distende persino sul cofano dell’auto, cercando di convincere la vittima della gravità del presunto incidente. La richiesta di denaro: Il truffatore evita di coinvolgere le autorità o i soccorsi, insistendo per una risoluzione “rapida” e chiedendo soldi per presunte cure immediate, come l’acquisto di una pomata. La fuga: Dopo aver ottenuto il denaro, il truffatore si allontana senza mostrare segni di lesioni, rivelando la natura fraudolenta dell’accaduto.

Implicazioni e pericoli

Sfruttamento della buona fede : Questi raggiri si basano sulla reazione istintiva delle persone che, credendo di aver causato un danno, cercano di rimediare rapidamente.

: Questi raggiri si basano sulla reazione istintiva delle persone che, credendo di aver causato un danno, cercano di rimediare rapidamente. Diffusione crescente : Il fenomeno è in aumento e può colpire chiunque, con varianti che includono richieste di risarcimento per danni inesistenti o urti mai avvenuti.

: Il fenomeno è in aumento e può colpire chiunque, con varianti che includono richieste di risarcimento per danni inesistenti o urti mai avvenuti. Trauma psicologico: Le vittime, spesso già provate dall’evento, possono subire un ulteriore disagio quando scoprono di essere state raggirate.

Come proteggersi da truffe simili

Mantenere la calma: Di fronte a una situazione sospetta, è importante non farsi prendere dal panico e valutare attentamente i fatti. Chiedere l’intervento delle autorità: Proporre sempre di chiamare le forze dell’ordine per verificare la veridicità delle affermazioni. Un truffatore spesso desisterà di fronte a questa possibilità. Non cedere a richieste di denaro immediato: Evitare di consegnare soldi o accettare risoluzioni “amichevoli” senza prima aver verificato l’accaduto. Documentare la situazione: Scattare foto o registrare video del presunto incidente, che possono essere utili per smascherare un raggiro o fornire prove alle autorità. Diffondere l’allerta: Come fatto dai familiari della vittima, condividere l’esperienza sui social media o con la comunità locale per mettere in guardia altre persone.

Cosa fare se si è vittima di una truffa

Denunciare l’accaduto : Contattare immediatamente le forze dell’ordine per segnalare il fatto, fornendo una descrizione dettagliata del truffatore e della dinamica.

: Contattare immediatamente le forze dell’ordine per segnalare il fatto, fornendo una descrizione dettagliata del truffatore e della dinamica. Raccogliere informazioni : Se possibile, annotare la targa di eventuali veicoli coinvolti o dettagli utili per identificare il responsabile.

: Se possibile, annotare la targa di eventuali veicoli coinvolti o dettagli utili per identificare il responsabile. Consultare un legale: Valutare con un professionista se ci sono le basi per un’azione legale.

Questo episodio serve come monito per tutti gli automobilisti: la prudenza e la consapevolezza sono fondamentali per non cadere vittima di simili inganni.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...