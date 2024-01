BATTIPAGLIA, DROGA ARRESTATI FRANCESCO ERRA E LUIGI TUTINI

Spaccio di droga e possesso di armi, un coltello a farfalla e mazza di legno: due arresti e una denuncia a Battipaglia. Si tratta di Francesco Erra e Luigi Tutino, nei guai invece un 27enne per porto abusivo di armi.

Spaccio di droga e possesso di armi: due arresti e una denuncia a Battipaglia

Nella giornata di sabato 13 gennaio i militari hanno tratto in arresto in flagranza di reato Francesco Erra e Luigi Tutini. Dovranno rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A seguito di una perquisizione personale, sono stati trovati due kg di hashish, mille euro di denaro contante e materiale per il confezionamento della droga. Inoltre è stato denunciato un 27enne in quanto trovato in possesso di un coltello a farfalla ed una mazza di legno.

