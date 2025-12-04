BATTIPAGLIA, DUE ANZIANI SALVATI DAL FUOCO

Serata di super lavoro per i Vigili del Fuoco a Battipaglia, dove una coppia di anziani è stata tratta in salvo dopo un incendio divampato nella loro abitazione. Le fiamme, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero partite da una stufetta difettosa.

Provvidenziale l’intervento dei caschi rossi che, nonostante il fumo intenso, sono riusciti ad accedere all’interno e a portare fuori i due coniugi, fortunatamente in condizioni non gravi. Sul posto anche i sanitari del 118 e le forze dell’ordine per gli accertamenti.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...