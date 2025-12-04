4 Dicembre 2025

BATTIPAGLIA, DUE ANZIANI SALVATI DAL FUOCO

admin 4 Dicembre 2025

Serata di super lavoro per i Vigili del Fuoco a Battipaglia, dove una coppia di anziani è stata tratta in salvo dopo un incendio divampato nella loro abitazione. Le fiamme, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero partite da una stufetta difettosa.

 

Provvidenziale l’intervento dei caschi rossi che, nonostante il fumo intenso, sono riusciti ad accedere all’interno e a portare fuori i due coniugi, fortunatamente in condizioni non gravi. Sul posto anche i sanitari del 118 e le forze dell’ordine per gli accertamenti.

