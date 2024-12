BATTIPAGLIA, ESCALETION DI FURTI SI CORRE AI RIPARI

A Battipaglia continua a destare preoccupazione l’escalation di furti e tentativi di furto negli appartamenti, che non accenna a fermarsi. Numerose segnalazioni da parte dei cittadini evidenziano che i raid dei malintenzionati si verificano in diverse zone della città, in alcuni casi addirittura in pieno giorno, aumentando il senso di insicurezza tra i residenti.

Intensificati i controlli

Per fronteggiare l’aumento dei furti, Polizia e Carabinieri hanno intensificato i controlli sul territorio, incrementando i servizi di pattugliamento nelle aree più a rischio.

Cittadini preoccupati

Nonostante gli sforzi delle forze dell’ordine, l’escalation di episodi criminali sta spingendo i residenti a chiedere ulteriori misure di sicurezza e un intervento più incisivo per arginare il fenomeno.

