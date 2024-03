BATTIPAGLIA, FURTO AL RISTORANTE EX VOTO IN PIANO CENTRO

Furto all’interno del ristorante Ex Voto, in via Plava, in pieno centro a Battipaglia: i ladri si sono introdotti nell’esercizio commerciale nella notte tra lunedì 25 e martedì 26 marzo asportanto la cassa. Lo riporta Il Mattino.

Ladri in azione a Battipaglia, furto al ristorante Ex Voto

I malviventi, nella notte tra lunedì 25 e martedì 26 marzo, si sono introdotti nel ristorante Ex Voto forzando la porta di ingresso e, una volta dentro, hanno asportato la cassa contenente il denaro incassato nella giornata precedente. Sull’episodio sono in corso le indagini delle forze dell’ordine.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...