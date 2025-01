BATTIPAGLIA, FURTO DI RAME

Colpo nella notte al depuratore di Battipaglia gestito dall’Asis. Un gruppo di malviventi, composto presumibilmente da almeno cinque persone, ha preso di mira la struttura situata in località Tavernola, tra Spineta e via Fosso Pioppo. I ladri hanno rubato circa 1.400 metri di cavi di rame dall’impianto elettrico, causando il blocco totale del sistema di depurazione. I danni sono ingenti e serviranno almeno venti giorni, se non di più, per ripristinare la piena funzionalità dell’impianto.

