BATTIPAGLIA, GIOVANE NON SI FERMA ALL’ALT E SI SCHIANTA

Battipaglia

un 20enne è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza, dopo essere risultato positivo ai test per alcol e droga.

E’ accaduto domenica sera nella zona industriale. L’uomo, alla guida di un’auto, non si è fermato a un posto di controllo dei carabinieri.

Ne è scaturito un inseguimento, al termine del quale il 20enne ha perso il controllo del veicolo schiantandosi contro un muro. Il conducente è rimasto illeso.

