BATTIPAGLIA: ” IL RACCONTO PAZZESCO DI UNA DONNA PEDINATA E SEGUITA FINO AL PORTONE

Pedinata e spintonata sotto casa, a Battipaglia: il racconto choc della vittima che chiede più controlli. Il racconto choc: “Volevano trascinarmi all’interno del portone spingendomi alle spalle”

n’esperienza inquietante, quella vissuta ieri sera da una cittadina, in via Mazzini, a Battipaglia. La donna ha raccontato anche a mezzo social, sul gruppo “Sei di Battipaglia…il vero”, quanto accaduto: “All’altezza farmacia Salus, tornando a casa, mi sono sentita osservata da due individui e guardando la vetrina di un negozio, ne ho avuto la certezza. Mi affretto a girare l’angolo in via Pastore verso casa, aprendo il portone mi sento spingere violentemente alle spalle da questi individui extracomunitari. Volevano trascinarmi all’interno del portone spingendomi alle spalle. Ho avuto la prontezza di reagire e sbattere loro il portone in faccia e sono salita velocemente in casa. Nel mentre loro cervano di sfondare il portone con forza tentando incessantemente di entrare. Ho avuto quella prontezza perché purtroppo un avvenimento violento simile all’ingresso del portone di casa, era già accaduto l’anno scorso per cui da allora ho sempre gli occhi aperti ancora più del dovuto. Un italiano provó a scipparmi mentre ci accingevo a entrare nel portone, nel periodo dei frequenti scippi che sicuramente ricorderete. Credo che stasera fossero ubriachi e per fortuna alla fine è stato solo un forte spavento e qualche livido dovuto allo spintone subito ma questa situazione non è davvero piú sostenibile”, ha scritto.

L’appello

“Mi chiedo e chiedo a chi di competenza, visto che l’illuminazione in pieno centro, perché parliamo di accademinenti avvenuti in pieno centro, è totalmente carente e la vigilanza è inesistente anche durante il giorno, se i nostri figli e soprattutto le nostre figlie, invece di frequentare corsi sportivi dabbano frequentare piuttosto corsi di autodifesa e camminare con uno spray al peperoncino e non solo, a portata di mano per difendersi da questi individui? La città è sempre più un degrado”, ha concluso la battipagliese che auspica interventi ad hoc a tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica.

