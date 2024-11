BATTIPAGLIA, INCIDENTE ALLA ROTATORIA DELLO SVINCOLO

Ancora un incidente stradale. Si è verificato nella notte, intorno alle 3, all’uscita autostradale di Battipaglia. Ad avere la peggio è stato un 28enne, alla guida di un’Audi, che è finita fuori strada dopo aver divelto il guard rail.Il ragazzo è stato soccorso dai sanitari del Vopi di Pontecagnano che sono intervenuti con auto medica e ambulanza.

E’ stato poi trasferito in codice rosso al locale ospedale, dove è stato ricoverato in Rianimazione: le sue condizioni sono gravissime. Ancora non si conoscono le ragioni che hanno causato il sinistro. Foto La Città

