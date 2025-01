BATTIPAGLIA, INSEGNANTE TROVATA MORTA A NOLA

Marianna Pisciotta

, 36 anni, originaria di Marigliano e residente a Battipaglia da tempo, è stata trovata morta nella casa di un amico a Carbonara, frazione di Nola.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione, la 36enne si sarebbe tolta la vita con un colpo di pistola. Ma ogni pista resta aperta. Le indagini dei carabinieri sono coordinate dalla Procura di Nola che, come atto dovuto, ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di omicidio colposo come conseguenza d’altro delitto, ossia dell’omessa custodia dell’arma. Allo stato, per formalità, è stato iscritto il nome dell’amico della 36enne, proprietario della pistola che deteneva regolarmente. Ma gli investigatori continuerebbero a propendere per la pista del suicidio.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...