BATTIPAGLIA, LA MAMMA DI MATTIA DI VECE: ” PREGATE”

“Non ho chiesto mai niente dalla vita ,ora è il momento di pregare x mio figlio Mattia Di Vece …vi prego.” La Mamma di Mattia Di Vece si è espressa in questo modo sul suo profilo facebook. Tutta Battipaglia è in apprensione per questo straordinario ragazzo vittima di un incidente sulla statale che da Paestum Porta a Battipaglia.

La comunità di Battipaglia è in apprensione per le sorti di Mattia Di Vece, rimasto gravemente ferito in seguito ad un incidente stradale avvenuto questa mattina, 22 aprile, lungo la strada statale 18 “Tirrena Inferiore”, al km 97,500 all’altezza di Capaccio Paestum.

L’incidente ha visto coinvolti in totale tre veicoli: due automobili e un camion. Mattia Di Vece, giovane di Battipaglia, in seguito allo scontro frontale con una seconda vettura è stato sbalzato dall’abitacolo. La carambola non ha risparmiato un camion in transito. Illeso il secondo automobilista coinvolto.

Lungo la strada statale 18 è intervenuto anche l’elisoccorso per trasferire d’urgenza Mattia in ospedale. Non si hanno molte informazioni in merito al suo quadro clinico. Il ragazzo sarebbe però in gravi condizioni. Tutta Battipaglia prega affinché il giovane possa rimettersi.

Battipaglia prega per Mattia

“Forza Mattia, non mollare. Ti vogliamo bene” si legge sulla pagina Battipagliese 1929 che ha pubblicato una foto del giovane. Numerosi i commenti in cui tutti i concittadini mostrano il loro supporto al giovane. “Mattia dai forza, la Città di Battipaglia è con te, la tua giovane età e la tua forza ti aiuterà a passare questo brutto momento. Dio è grande e sarà vicino a te.” aggiunge in un commento la pagina dedicata alla città capofila della Piana del Sele.

