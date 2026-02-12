12 Febbraio 2026

BATTIPAGLIA, LOTTA ALLA DROGA UN ARRESTO

admin 12 Febbraio 2026

Personale del Commissariato di P.S. distaccato di Battipaglia, lo scorso 10 febbraio, ha proceduto all’arresto di G. S. per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale.

 

Secondo la ricostruzione della polizia giudiziaria, a seguito di mirato servizio svolto in prevenzione e repressione della detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, l’indagato tentava di sottrarsi al controllo, opponendo resistenza e cercando di allontanarsi, venendo, a seguito della perquisizione, individuato in possesso di circa 60 grammi di cocaina e crack, circa 8 grammi tra hashish e marijuana nonché materiale per il taglio e il confezionament

About Author

admin

Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

See author's posts

ALTRI ARTICOLI

img_0176-1

CASTELCIVITA,TROVATO MORTO FRANCO SABETTA

admin 9 Febbraio 2026

SALERNO, STRANIERO CERCA DI ENTRARE IN CASA PER RUBARE ARRESTATO

admin 8 Febbraio 2026
CRONACA

SALERNO,BOMBA D’ACQUA INGENTI I DANNI

admin 8 Febbraio 2026

POTRESTI AVER PERSO QUESTI ARTICOLI

cronaca

BATTIPAGLIA, LOTTA ALLA DROGA UN ARRESTO

admin 12 Febbraio 2026
CRONACA

AGROPOLI, PER IL REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA ARRIVA TAORMINA

admin 12 Febbraio 2026
img_0184

LA SALERNITANA BATTE IL CASARANO E FERMA LA CRISI

admin 11 Febbraio 2026
img_0176

CASTELCIVITA,TROVATO MORTO FRANCO SABETTA

admin 9 Febbraio 2026
8d9995c6-2db3-41cf-af10-a975e5aa1dbe

PROMOZIONE, GIRONE D – PARI E TENSIONE AL “GUARIGLIA”

admin 9 Febbraio 2026