BATTIPAGLIA, LOTTA ALLA DROGA UN ARRESTO

Personale del Commissariato di P.S. distaccato di Battipaglia, lo scorso 10 febbraio, ha proceduto all’arresto di G. S. per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Secondo la ricostruzione della polizia giudiziaria, a seguito di mirato servizio svolto in prevenzione e repressione della detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, l’indagato tentava di sottrarsi al controllo, opponendo resistenza e cercando di allontanarsi, venendo, a seguito della perquisizione, individuato in possesso di circa 60 grammi di cocaina e crack, circa 8 grammi tra hashish e marijuana nonché materiale per il taglio e il confezionament

