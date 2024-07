BATTIPAGLIA, MATTIA DI VECE NON CE L’HA FATTA DOPO DUE MESI DI AGONIA

M attia di Vece non ce l’ ha fatta dopo due mesi da quel brutto incidente sulla strada Agropoli Battipaglia.Era il 22 aprile scorso, sulla SS18 a Capaccio Paestum, il 31enne di Battipaglia, Mattia Di Vece, che era stato ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. Il sinistro vide coinvolte una Citroen che si schiantò, frontalmente con una Fiat Bravo, finendo di traverso sulla carreggiata, nei pressi del pericoloso incrocio in località Spinazzo, con la carambola ad interessare anche un camion. Sul posto intervennero le ambulanze della Croce Rossa di Via Italia e Piazza Santini, le cui equipe richiesero l’intervento dell’elicottero del 118 dopo aver prestato le prime cure al 31enne, che nel violento impatto venne sbalzato dall’abitacolo: le condizioni del giovane battipagliese erano apparse subito gravissime.

Ora il decesso, che lascia sgomenta la comunità di Battipaglia, dove Mattia viveva. Nel suo passato anche l’attività calcistica, con l’esperienza con la maglia della Battipagliese. La società bianconera lo ha ricordato in un post su Facebook: “Mattia non ce l’ha fatta. Siamo vicini al dolore della famiglia, degli amici e delle tante persone che hanno avuto la fortuna, come noi, di conoscere questo splendido ragazzo. Ciao Mattia, che la terra ti sia lieve”.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...