BATTIPAGLIA, MAXI SEQUESTRO DI DROGA COLTIVATA IN UN’AZIENDA AGRICOLA

La sindaca, Cecilia Francese, ha manifestato il proprio compiacimento per l’esito raggiunto dalla Polizia Municipale, evidenziando la competenza degli agenti coinvolti. La squadra della Polizia Giudiziaria ha sequestrato una notevole quantità di marijuana, per un valore stimato di circa 60 mila euro, coltivata in un’azienda agricola nel comune di Battipaglia.

Gli agenti della Polizia Municipale di Battipaglia, sotto la direzione del Sottotenente Domenico Di Vita e dei marescialli Teresa Biancullo e Maurizio Mastrolia, hanno condotto un’operazione contro il traffico di stupefacenti nella zona della Piana del Sele. La squadra di Polizia Giudiziaria ha confiscato una notevole quantità di marijuana. Un maxi sequestro del valore stimato di circa 60 mila euro, coltivata in un’azienda agricola situata nel comune di Battipaglia. La proprietaria dell’azienda è stata arrestata. La sindaca, Cecilia Francese, ha manifestato soddisfazione per il risultato raggiunto dalla Polizia Municipale, evidenziando la competenza degli agenti coinvolti. “Sarà mia premura proporre alla Giunta Comunale il conferimento dell’Encomio solenne al Tenente Di Vita e ai Sottoufficiali Mastrolia e Biancullo per l’importante operazione che va a vanto del corpo di Polizia Municipale e della città di Battipaglia”, ha dichiarato la sindaca.