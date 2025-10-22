BATTIPAGLIA, MINACCIANO UN COETANEO E ACCERCHIANO IL PADRE: DENUNCIATI DUE STUDENTI, UNO È MINORENNE

Ancora violenza tra giovanissimi davanti all’Istituto “Enzo Ferrari” di Battipaglia, già noto alle cronache per episodi simili. Due studenti, uno dei quali minorenne, sono stati denunciati dalla Polizia Locale dopo aver minacciato un coetaneo e accerchiato il padre di quest’ultimo all’uscita di scuola.

Tutto è iniziato quando il genitore di uno studente di origine straniera si è recato all’esterno dell’istituto per cercare di proteggere il figlio, da tempo vittima di minacce e atteggiamenti intimidatori da parte di alcuni compagni. Alla sua presenza, però, un gruppo di ragazzi lo ha circondato in modo aggressivo. Provvidenziale l’arrivo di una pattuglia della Polizia Locale: gli agenti, guidati dal Sottotenente Domenico Di Vita, sono riusciti a disperdere il gruppo e bloccare uno dei giovani, trovato in possesso di un tirapugni nascosto negli abiti.

Scattate subito le indagini, gli agenti hanno analizzato le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate in zona. Le riprese hanno permesso di identificare altri componenti del gruppo, già noti alle forze dell’ordine per comportamenti simili. In alcuni casi, questi giovani erano stati segnalati per essersi aggirati in strada armati di coltelli.

Le perquisizioni domiciliari hanno portato al sequestro di un coltello e di una modica quantità di hashish destinata all’uso personale. Uno degli studenti, un 16enne, è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti. L’altro, maggiorenne, è stato anch’egli denunciato.

La situazione all’Istituto Ferrari è da tempo sotto osservazione. Le autorità locali stanno intensificando i controlli per contrastare il fenomeno delle baby gang e garantire maggiore sicurezza all’ingresso e all’uscita da scuola.

L’operazione condotta dalla Polizia Locale si inserisce in un più ampio piano di monitoraggio del territorio scolastico, coordinato proprio dal vicecomandante Di Vita, con l’obiettivo di prevenire escalation di violenza tra i più giovani.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...