BATTIPAGLIA, MINACCIAVA I PASSANTI CON BOTTIGLIE ROTTE ARRESTATO

Gli agenti del Commissariato di Pubblica sicurezza di Battipaglia hanno tratto in arresto per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale il cittadino E. H. S., nato in Marocco, 31 anni, residente a Battipaglia.

L’uomo è stato segnalato da vari cittadini al 112 per comportamenti molesti, disturbo e aggressione, minacciando i passanti con delle bottiglie di vetro.

Gli agenti giunti sul posto sono stati subito aggrediti dallo straniero che era in evidente stato di alterazione psichica, tanto che uno degli operatori, nel tentativo di bloccarlo, è stato colpito al costato riportando alcune contusioni giudicate guaribili con una prognosi di 7 giorni.

