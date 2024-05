Gli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Battipaglia hanno arrestato un nordafricano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, in seguito a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 102 grammi di hashish occultati all’interno degli slip.

