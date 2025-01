BATTIPAGLIA, NON SI FERMA ALL’ALT E FINISCE CONTRO UN PALO

Ha visto una pattuglia della polizia e anziché rallentare la marcia e fermarsi all’Alt imposto, ha accelerato ed è fuggito, travolgendo, nella folle corsa, due auto in sosta e rischiando di travolgere anche i pedoni. E’ accaduto ieri sera lungo le vie del centro di Battipaglia. Alla guida dell’utilitaria ivi era un 40enne del posto, ben noto alle forze dell’ordine per diversi reati ed infatti in regime degli arresti domiciliari. Ad incrociarlo, durante un servizio di controllo, sono stati gli agenti del locale commissariato, agli ordini del vice questore Giuseppe Fedele, che dopo avergli intimato l’alt sono stati costretti a dargli la corsa.

Da via Carbone a via Buzzi, in auto a forte velocità, l’uomo ha rischiato di investire i passanti ed alla fine la sua corsa l’ha interrotta andandosi a schiantare contro un palo della pubblica illuminazione. Nell’impatto ha danneggiato anche due auto parcheggiate lungo la strada. Bloccato è stato portato in ospedale e dopo le prime cure è stato sottoposto agli esami tossicologici risultando positivo alla cocaina. Il 40enne è stato così arrestato e trasferito in carcere.

