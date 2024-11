BATTIPAGLIA, POSTINO TRAVOLTO DA UN AUTO A BELVEDERE

Un grave incidente stradale è avvenuto questa mattina, 13 novembre, in via Belvedere a Battipaglia nei pressi de distributore di carburante Capone. La dinamica del sinistro, che ha visto coinvolti un’automobile e un motorino in sella alla quale viaggiava un postino, non è ancora chiara.

Battipaglia, incidente tra auto e motorino in via Belvedere: ferito postino

Per cause ancora da accertare un’automobile e un motorino in sella al quale viaggiava un dipendente delle Poste si sono scontrati all’incrocio tra via Belvedere e via Consolini, difronte il distributore di carburante Capone, e nei pressi della caserma dei Carabinieri di Battipaglia. Ad avere la peggio il postino che sarebbe rimasto ferito gravemente in seguito allo sconto.

Una donna ha denunciato in un commento sul gruppo cittadino un ritardo nei soccorsi: “20 minuti d’attesa dopo la chiamata al 118 di più persone, dove aver sollecitato carabinieri dove tutto è accaduto nessuno nessuno è intervenuto” scrive l’utente. Su questo anche si concentreranno le indagini delle forze dell’ordine intervenuti sul posto per eseguire i rilievi di rito e ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...