BATTIPAGLIA, RAPINA AL TRADE LAND DURE CONDANNE

Sei anni e quattro mesi di reclusione. Pena definitiva inflitta al napoletano Salvatore Brunetti, 61 anni, e al compaesano 29enne Giuseppe Criscuolo, tra gli autori dell’eclatante rapina alla “Trade Land”, deposito di bevande nella zona industriale di Battipaglia, finito nel mirino dei malviventi il primo aprile del 2021. Nelle scorse ore gli ermellini della Seconda sezione penale della Corte di cassazione (presidente il giudice Giovanna Verga, relatore Giuseppe Coscioni) hanno depositato le motivazioni della sentenza emessa sul finir di gennaio scorso.

Un verdetto parzialmente favorevole ai rapinatori, che hanno potuto beneficiare d’un annullamento senza rinvio delle statuizioni delle toghe della Corte d’appello di Salerno limitatamente alla condanna d’otto mesi (inizialmente la pena era di sette anni) per il secondo capo d’imputazione, per mezzo del quale ai due veniva contestato il concorso nei reati di detenzione e porto d’armi ad uso pubblico, accogliendo le censure formulate dagli avvocati Giuseppe Ricciulli e Carlo Ercolino: i difensori sono riusciti a dimostrare che i giudici di secondo grado non sono riusciti a dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio che l’arma puntata (probabilmente proprio da Brunetti) contro il responsabile della logistica della società battipagliese non fosse una mera pistola giocattolo.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

