Rapina a mano armata

nella farmacia comunale di Battipaglia, ieri sera, in via Ionio. Un uomo con una pistola – probabilmente giocattolo – si è fatto consegnare il portafogli dai malcapitati dietro al bancone, per poi fuggire.

Il bottino sarebbe pari a circa 500 euro. Indagano, dunque, le forze dell’ordine, per risalire all’identità del responsabile.

