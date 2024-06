BATTIPAGLIA, RUBAVA NELLA DITTA IN CUI LAVORAVA ARRESTATO

Il 7 giugno, gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Battipaglia hanno proceduto all’arresto per il reato di furto A.P., in quanto lo stesso, secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, quale dipendente di una ditta del luogo, avrebbe sottratto prodotti in plastica e carta della linea produttiva, che avrebbe ceduto a L.B., anche quest’ultimo, tratto in arresto per il reato di ricettazione nonché denunciato a piede libero per il medesimo reato il proprietario di un deposito in cui sono stati rinvenuti ulteriori 12 bancali riconducibili alla stessa produzione.

