BATTIPAGLIA, SCONTRO SULLA SPINETA 5 FERITI

Scontro in Via Tufariello in località Spineta di Battipaglia, nello scontro frontale tra due auto, una Volkswagen e una Hyundai (nella foto), sono rimaste ferite cinque persone, tra cui un bambino. Sul posto sono intervenute altrettante ambulanze della Croce Rossa di Piazza Santini, della Croce Verde di Battipaglia e del VoPi di Eboli, che hanno trasportato i feriti agli ospedali di Eboli e Battipaglia per le cure del caso.

Nessuno, fortunatamente, è in pericolo di vita. Il sinistro ha paralizzato per alcune ore il traffico veicolare nella zona. Rilievi eseguiti sul posto dagli agenti della Polizia Municipale di Battipaglia, diretti dal c.te Ciriaco Fausto Troisi.FONTE STILETV

