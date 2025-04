BATTIPAGLIA, SI APRE IL MAGGIO DEI LIBRI

Domani, alle ore 18:30, presso l’Aula Consiliare del Comune di Battipaglia, si aprirà ufficialmente la quarta edizione della rassegna “Il Maggio dei Libri”. L’evento, promosso a livello nazionale dal Centro per il Libro e la Lettura (Cepell) con il patrocinio del Ministero della Cultura, sarà inaugurato dalla scrittrice Anna Dalton, che torna a Battipaglia dopo aver già partecipato all’edizione 2023. Dalton presenterà il suo nuovo romanzo, Non ti innamorare degli amanti (Bompiani, marzo 2025), introdotta e moderata dalla giornalista Concita De Luca. Il libro propone un percorso narrativo centrato sulla tematica della perdita come occasione di rinascita, raccontato attraverso la storia della protagonista Eva. Alla serata interverranno anche la sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese, e la delegata per “Il Maggio dei Libri”, Silvana Rocco, per i saluti istituzionali. La scelta del tema istituzionale della campagna 2025, “Intelleg(g)o”, intende sottolineare il valore della lettura come strumento di formazione del pensiero critico e di affinamento delle capacità intellettive. Il programma completo della rassegna, che comprenderà la partecipazione di ulteriori autori di rilievo del panorama editoriale nazionale, sarà reso noto nei prossimi giorni.

