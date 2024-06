BATTIPAGLIA, SI BUTTANO IN MARE MA VENGONO TRAVOLTI DALLE ONDE SALVI

Il mare agitato e il forte vento di oggi non erano sicuramente l’ideale per un bagno rinfrescante. Invece una coppia di fidanzatini ha sfidato le onde alte tuffandosi in acqua. Ovviamente la forza della corrente stava per prevalere su di loro. Fortunatamente tempestivo l’intervento dello staff dell’adiacente Lido El Sombrero alla spiaggia libera dove si trovavano i giovani sulla Litoranea di Battipaglia. In acqua Stefano, Bruno e Gianluca Dati insieme a Francesco Pisapia hanno effettuato il primo, e si spera ultimo, salvataggio della stagione estiva 2024. Per la coppietta acqua ingerita e tanto spavento per fortuna senza drammatiche conseguenze.

