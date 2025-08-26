26 Agosto 2025

BATTIPAGLIA, SORPRESI CON LA DROGA E ARRESTATI

26 Agosto 2025

Lo scorso 22 agosto personale del Commissariato di Pubblica sicurezza di Battipaglia ha proceduto all‘arresto in flagranza di reato di A. D’A. e C.P., per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e contraffazione di strumenti o sigilli destinati alla pubblica autentificazione o certificazione.

 

Secondo la ricostruzione della polizia giudiziaria operante, gli stessi, a seguito di perquisizioni domiciliari presso la dimora dei conviventi e l’abitazione della madre A. D’A., sarebbero stati trovati in possesso di involucri contenti sostanze stupefacenti, nello specifico: grammi 172 di cocaina e grammi 10 di hashish, nonché materiale per la pesatura e il confezionamento, oltre a tre timbri in silicone riportanti i sigilli di alcuni Uffici del Comune di Eboli.

