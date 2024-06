BATTIPAGLIA, SPACCIAVA DROGA ARRESTATO GIUSEPPE ATTIANESE

Il 14 giugno, gli Agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Battipaglia hanno tratto in arresto Giuseppe ATTIANESE, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in quanto, lo stesso, secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, sarebbe stato trovato in possesso di 42 grammi di cocaina nonché materiale per la pesatura e il confezionamento.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...