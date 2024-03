BATTIPAGLIA, TRAGICO DYLAN 24 ANNI MUORE SULLA MOTO

La comunità di Battipaglia è stata scossa dalla tragica notizia della perdita di Dylan Maratea, il giovane di soli 24 anni, avvenuta ieri in un incidente in scooter in via delle Industrie. Il suo tragico destino ha lasciato tutti attoniti, mentre la città si stringe intorno alla famiglia e agli amici del giovane.

Il terribile incidente è avvenuto mentre Dylan viaggiava insieme a un amico. Fortunatamente, quest’ultimo è riuscito a salvarsi dall’impatto con lo spartitraffico, ma purtroppo per Dylan non c’è stato scampo. Le strade di Battipaglia hanno assistito così alla fine prematura di una vita giovane e piena di speranza.

IL FATTO

Quaranta metri. La Sport City Aprilia 125 del 23enne Dylan Maratea, vittima dell’ennesimo incidente mortale, li ha percorsi tutti strusciando contro il cordolo nel mezzo di via delle Industrie. Il giovane muratore del rione Sant’Anna, che procedeva in direzione “Autoshop”, ha cercato disperatamente di recuperare l’equilibrio perduto: invano. È finito contro uno dei pali della pubblica illuminazione che svettano sul salvagente: ha perso la vita schiacciato tra il lampione e la spalla dell’amico 26enne M. B., in sella allo stesso ciclomotore.

I primi ad arrivare, alle 16,40, sono stati i sanitari della “Croce Verde”: sul mezzo c’erano autista, infermiere e defibrillatore. L’apparecchio è stato lasciato sul posto, in attesa del sopraggiungere di un’autoambulanza medicalizzata dal Saut di Eboli con gli uomini del “Vopi”. Il 26enne, nel frattempo, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “Maria Santissima Addolorata”. Il passeggero è fuori pericolo: ha riportato solo una ferite al braccio. In via delle Industrie sono arrivati i sanitari del 118 ebolitano, che hanno seguitato i vani tentativi di rianimare Maratea.

Dylan Maratea

E sono sopraggiunti gli agenti della polizia municipale di Battipaglia, agli ordini del generale Fausto Ciriaco Troisi: a supporto dei caschi bianchi sono intervenuti pure i carabinieri della Stazione cittadina (luogotenente Giuseppe Macrì), coordinati dalla locale Compagnia (capitano Samuele Bileti). I vigili urbani hanno immediatamente avviato gli accertamenti di rito, informando il pm di turno Simone Teti. La salma di Maratea è stata trasferita nella cella frigorifera della sala mortuaria del “Maria Santissima Addolorata” (non c’erano posti all’obitorio del “Santa Maria della Speranza”), a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha ordinato gli alcol test e sequestrato il mezzo. La dinamica dell’incidente è stata dettagliatamente ricostruita dai filmati delle telecamere di videosorveglianza di via delle Industrie.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...