BATTIPAGLIA, TROVATO CON LA DROGA ARRESTATO FRANCO NIGRO

Battipaglia, in giro con la cocaina: arreastato

Nella giornata di ieri, mercoledì 3 luglio, gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un uomo, Franco Nigro, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella circostanza l’uomo è stato trovato in possesso di 50 grammi di cocaina e materiale per la pesatura e confezionamento della droga.

