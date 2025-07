BATTIPAGLIA, UOMO MINACCIA L’ANZIANO PADRE ARRESTATO

I Carabinieri della Stazione di Battipaglia, in collaborazione con la Sezione Radiomobile del N.O.R.M. della Compagnia, hanno tratto in arresto un 52enne del posto, indagato per maltrattamenti contro familiari o conviventi, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo avrebbe aggredito il padre convivente per poi barricarsi in casa, dove ha rivolto minacce con armi da fuoco sia nei confronti del genitore che degli operatori intervenuti.

Il delicato intervento si è concluso con l’arresto del soggetto, che è stato disarmato e condotto in caserma, evitando conseguenze più gravi. Le armi, regolarmente detenute, sono state sequestrate in via cautelativa.

L’episodio ha destato forte allarme nella comunità locale e si inserisce nel più ampio contesto degli interventi dell’Arma per la prevenzione della violenza domestica e la tutela dell’incolumità pubblica.

Le indagini sono ora in mano all’autorità giudiziaria, che dovrà valutare eventuali provvedimenti restrittivi in attesa del processo.

