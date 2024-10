BATTIPAGLIA, VIGILI SCOPRONO UNA PIANTAGIONE DI DROGA SULL’AVERSANA

La Polizia Municipale di Battipaglia ha scoperto e sequestrato una piantagione di marijuana nella zona di Orto Grande, in località Aversana. Circa 60 chili di droga tra piantine, arbusti e infiorescenze (nella foto), coltivati da una 54enne di nazionalità ucraina, residente in Italia da oltre 20 anni, tratta in arresto e ristretta ai domiciliari dalla squadra investigativa diretta dal ten. Domenico Di Vita, vice del comandante dei vigili urbani battipagliesi, il gen. Fausto Ciriaco Troisi. A coordinare l’indagine il pm Katia Cardillo della Procura della Repubblica di Salerno.

I caschi bianchi sono risaliti alla coltivazione grazie agli indizi forniti sull’auto della donna, pizzicata da una foto trappola piazzata per prevenire reati ambientali. Nel risalire e raggiungere la proprietaria, gli agenti in loco si sono insospettiti dagli odori tipici della cannabis provenienti dal veicolo, procedendo ad un’ispezione d’iniziativa: la piantagione era stata occultata nei campi di pomodori sotto alcuni impianti serricoli.

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

