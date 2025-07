BATTIPAGLIA,BAGNINO EROE SALVA UN UOMO IN FASE DI ANNEGAMENTO

Pietro Vassallo

Sembrava una tranquilla mattinata di inizio luglio quando allo storico e bellissimo lido El Sombrero uno dei più rinomati e importanti di tutto il litorale quando è stata richiamata l’attenzione del bagnino di per se già molto attivo nella salvaguardia dei bagnanti. Pietro Vassallo 24 anni calciatore con l’hobby in estate dì mettersi in gioco sotto l’ombrellone. L’uomo in evidente difficoltà stava calando a picco con un pattino affittato in un altro lido,lo stesso bagnante era di un altro lido,quando il bagnino è arrivato come un falco,ha preso l’uomo con una manovra precisa mentre già aveva bevuto e dava segni di cedimento,aiutato anche da alcune persone presenti in special modo da un appuntato della guardia di finanza Italo Rizzo presente in quel momento a dimostrazione che anche gli uomini delle fiamme gialle sono sempre attivi,ed è riuscito a portare a riva lo sfortunato bagnante. Un atto molto apprezzato dalla spiaggia per come è avvenuto.Ricordiamo che il Lido El Sombrero di BATTIPAGLIA si distingue per organizzazione,serietà e predisposizione ad un turismo di qualità.Il bagnino ha poi esercitato un azione di controllo e di prevenzione per tutta la giornata invitando i clienti del lido a fare attenzione e ad essere molto attenti per fare un tranquillo bagno.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...