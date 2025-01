BATTIPAGLIA,LADRI TENTANO IL FURTO A CASA DEL GIORNALISTA PIERO ROCCO MESSI IN FUGA

Tentato furto in casa del giornalista Piero Rocco a Battipaglia:

i ladri messi in fuga grazie alle sue urla e all’uso di uno spray urticante. I fatti sono avvenuti nella serata di ieri, sabato 25 gennaio. Lo riporta Il Mattino.

Battipaglia, tentato furto in casa del giornalista Piero Rocco

Un episodio sfortunato ha coinvolto il giornalista Piero Rocco dove ieri sera ha affrontato dei ladri nella sua abitazione, riuscendo a metterli in fuga grazie a urla e all’uso di uno spray urticante. Rocco si trovava nel suo appartamento a Santa Lucia, alla periferia della città, mentre guardava la televisione sul divano. Intorno alle 21, ha sentito il rumore dei vetri rotti dai ladri nella camera da letto e ha prontamente reagito spruzzando lo spray urticante, costringendo i malintenzionati a fuggire. Fortunatamente, il furto non è andato a segno e nessuno è rimasto ferito. Le forze dell’ordine sono state avvisate e hanno avviato le indagini per identificare i responsabili.

