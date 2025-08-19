BATTIPAGLIA,SORPRESI CON LA DROGA ARRESTATI

Il 12 agosto, a Battipaglia, i Carabinieridel N.O.R. – Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno proceduto all’arresto di C. P. e G. D. G.per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico“, e deferito in stato di libertà una terza persona per “resistenza a pubblico ufficiale“.

Secondo la ricostruzione operata dalla Polizia Giudiziaria, inottemperanti all’alt per un controllo stradale si davano alla fuga durante la quale C. P. si disfaceva di un involucro, poi recuperato, contenente cocaina, suddivisa in dosi.

Bloccati, all’esito di perquisizione anche G. D.G. è stato trovato in possesso di cocaina.

