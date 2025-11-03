BELLIZZI, BANDA DI LADRI PRELEVANO SOLDI DA UN CENTRO SCOMMESSE
Nel corso della notte, una banda di ladri è entrata in azione all’interno di un centro scommesse in via Roma a Bellizzi.
I malviventi sono riusciti ad entrare all’interno del centro ed hanno rubato un cambiamonete contenente 10mila euro circa.
Una volta preso il cambiamonete, i malviventi sono fuggiti a bordo di un’auto di grossa cilindrata, facendo perdere ogni traccia.
Sul furto indagano i carabinieri della stazione di Bellizzi insieme ai colleghi della compagnia di Battipaglia, diretti dal capitano Samuele Bileti, che stanno visionando le immagini del sistema di videosorveglianza presente in zona per poter risalire all’identità degli autori.