31 Marzo 2026

BELLIZZI, INCIDENTE SUL LAVORO PERDE LA VITA CIRO DI MARTINO DI MONTECORVINO ROVELLA

admin 31 Marzo 2026

Incidente mortale sul lavoro in un ovattificio a Bellizzi, dove un operaio di 49 anni, originario di Montecorvino, ha perso la vita durante il turno.

Un’altra morte sul lavoro in Campania allunga il drammatico elenco delle cosiddette “morti bianche”. A perdere la vita è stato Ciro Di Martino, operaio di 49 anni, deceduto nel primo pomeriggio di lunedì 30 marzo all’interno di uno stabilimento tessile specializzato nella produzione di ovatta a Bellizzi, in provincia di Salerno. L’uomo, originario di Montecorvino Rovella, lascia la moglie e due figli. Inutili i soccorsi: i sanitari del 118, giunti sul posto in pochi minuti, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo era impegnato su un macchinario quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è verificato un incidente che non gli ha lasciato scampo.

Immediato l’allarme lanciato dai colleghi, ma all’arrivo dei sanitari del 118 ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile: per l’operaio non c’è stato nulla da fare.

Sulla dinamica dell’accaduto sono in corso le indagini delle autorità competenti, che dovranno chiarire eventuali responsabilità e verificare il rispetto delle norme di sicurezza all’interno dello stabilimento

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Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

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