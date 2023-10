BELLIZZI, INCIDENTE SULLA MOTO MUORE UNA RAGAZZA GRAVE UN RAGAZZO

Un altro incidente stradale mortale. L’ennesimo dramma si è consumato oggi, martedì 10 ottobre, intorno alle ore 11, a Bellizzi. Una ragazza di 23 anni ha perso la vita a causa di un sinistro avvenuto in via delle Industrie.

La giovane si trovava a bordo del suo scooter. Ancora non chiara la dinamica dell’incidente, che avrebbe coinvolto altre tre vetture. Sul posto sono intervenuti i sanitarii del 118, che hanno potuto soltanto constatare il decesso della ragazza. Grave un altro ragazzo coinvolto nell’incidente. Indagini in corso da parte dei carabinieri. articolo in aggiornamento

