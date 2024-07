BELLIZZI,AUTO CONTRO MOTO GRAVISSIMA UNA BAMBINA DI 10 ANNI

È in condizioni critiche la bambina di appena dieci anni che ieri con la madre è rimasta coinvolta in un rocambolesco incidente stradale alla periferia di Bellizzi.

Auto contro muro a Bellizzi, bimba di 10 anni in condizioni gravi

L’incidente, verificatosi ieri verso le 12.30 in via Olmo, ha coinvolto una Ford Focus guidata dalla madre della bambina, una donna di 43 anni residente a Montecorvino Pugliano. L’auto si è schiantata contro il muro di recinzione di una nota azienda agricola, causando gravi ferite alla bambina, che è ora ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Santobono di Napoli, intubata nel reparto di rianimazione.

La bambina ha subito politraumi e un trauma cranico. Dopo essere stata soccorsa dal personale sanitario del 118 di Pontecagnano, è stata inizialmente portata all’ospedale di Salerno e successivamente trasferita in eliambulanza a Napoli. La madre, che ha riportato ferite meno gravi, è stata trasportata all’ospedale di Salerno per ricevere le cure necessarie.

Le dinamiche

Secondo le prime indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Battipaglia, l’incidente è avvenuto mentre la donna alla guida della Ford Focus cercava di sorpassare un trattore che stava già occupando il centro della strada. Per evitare il trattore, avrebbe compiuto una manovra azzardata, schiantandosi poi contro il muro dell’azienda agricola. Sia la Ford Focus sia il trattore sono stati posti sotto sequestro.

I soccorsi

I primi a soccorrere la bambina e la madre sono stati i dipendenti della Ortoromi, l’azienda agricola presso cui è avvenuto l’incidente. Essi hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine e i soccorritori. Le ambulanze del 118 sono arrivate rapidamente, trasportando le ferite all’ospedale di Salerno, da dove la bambina è stata poi trasferita a Napoli.

Le indagini

Gli investigatori stanno lavorando per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e determinare eventuali responsabilità. La madre della bambina sarà ascoltata dai carabinieri nelle prossime ore, e lo stesso procedimento sarà seguito per l’uomo che era alla guida del trattore. L’incidente è avvenuto su un rettilineo vicino all’aeroporto Salerno Costa d’Amalfi, una zona nota per il traffico ad alta velocità che spesso non rispetta il codice della strada.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...